إسلام آباد 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واسلقي شخص مصرعه وأصيب عشرة آخرون جراء انفجار وقع في أحد الأسواق بمدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الانفجار وقع في وقت متأخر من الليلة الماضية، ونجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون في السوق الرئيسي على طريق ميشن وسط مدينة كويتا، وأدى كذلك إلى تضرر عدد من المحال التجارية.وأضاف عبدالرزاق شيما قائد شرطة كويتا أن قوات الأمن طوقت الموقع وقامت فرقة إزالة المتفجرات بجمع الأدلة،وتم نقل الضحايا إلى المستشفى، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.// انتهى //11:32ت م0066