منى 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واسوفرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، أجهزة إلكترونية وتركيب شاشات ذكية تفاعلية لخدمة ضيوف الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- إلى جانب العديد من اللوحات الإرشادية والترحيبية تحمل عبارات جميلة توضح كرم الضيافة والحفاوة نظير قدومهم إلى الديار المقدسة.وُزودت الأجهزة الالكترونية والشاشات بمحتوى واسع وشامل من معلومات الاستضافة وتفاصيلها حول المرافق والخدمات، كما تُمكن المشاركين من التعرف على البرامج الثقافية ومواقعها.جاء ذلك بناءً على توجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ, بتقديم جميع سبل الراحة للمستضافين في البرنامج بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة .يذكر أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة والذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية يستضيف في حج هذا العام أكثر من 6500 حاج وحاجة يمثلون 79 دولة حول العالم من علماء ودعاة وأئمة ومفتين ومسؤولين.// انتهى //11:33ت م0067