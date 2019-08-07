مكة المكرمة 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واسسجل مستشفى النساء والأطفال بمكة المكرمة أربع حالات ولادة لأربع حاجات ثلاث منهن أفغانيات وواحدة باكستانية وجميع الولادات كانت ذكور.وكانت حالة الولادة التي سجلت أمس الأول لحاجة أفغانية تبلغ 33 عاماً ، التي أنجبت طفلاً أطلقت عليه "محمد", تعد هي أول مواليد الحج لهذا العام ، وسجل المستشفى ثلاث حالات أخرى جميعها ذكور كانت الولادة الأخرى لأفغانية تدعى عزيزة حنفي (34عاما) والثالثة أيضا من الجنسية الأفغانية وهي لسيدة تدعى شريفة يوسف ( 36 عاما).أما الحالة الرابعة فكانت لسيدة باكستانية هي زليخة أنيس (27 عاما) وكانت الخميس الماضي , وهي قد أتت لأداء فريضة الحج أيضا.يذكر أن مستشفى النساء والولادة بمكة المكرمة التابع لوزارة الصحة سخر إمكانياته كافة ، بتوفير الاحتياجات الرئيسة للمرضى قاصدي بيت الله الحرام لتقديم أرقى الخدمات وفق أعلى مستويات العناية والراحة بتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهما اللهوعبرت الحاجات من جانبهن عن شكرهن لوزارة الصحة، ولمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة على الخدمات الفائقة التي قدمت لهم والعناية والاهتمام بهن.// انتهى //12:26ت م0090