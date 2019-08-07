نجران 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تُصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية، وشمل التنبيه مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.//انتهى//12:58ت م0096