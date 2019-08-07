نجران 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واسقامت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران أمس، بعمل جولات تفتيشية على محال بيع المستلزمات النسائية وبيع المعدات الطبية، وذلك بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين في الأنشطة المستهدفة.وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمين عام لجنة التوطين عبدالله الدوسري، أن الجولات الميدانية للجنة حصرت 19 محلاً في نشاط بيع المستلزمات النسائية، وبلغ عدد العاملات في النشاط من السعوديات ٤1 موظفة وجميعهم مؤمن عليهم، فيما بلغ عدد المحلات في نشاط بيع المعدات الطبية (5) محلات، وعدد العاملين فيها ١٣ سعودياً، و 5 وافدين، حيث إن نسبة التوطين في المعدات الطبية 30 – 70%.وأكد الدوسري أن اللجنة ستواصل عملها على مدار اليوم خلال الفترتين الصباحية والمسائية خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك لضبط ومتابعة قرارات التوطين على الأنشطة المستهدفة.//انتهى//13:01ت م0098