الكويت 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 2ر28 نقطة ليبلغ مستوى 7ر6114 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 46ر0 % .وبلغت كميات تداولات المؤشر 6ر118 مليون سهم تمت من خلال 5843 صفقة نقدية بقيمة 7ر25 مليون دينار كويتي (نحو 3ر87 مليون دولار أمريكي).وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8ر10 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر4876 نقطة بنسبة 22ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 16ر72 مليون سهم تمت عبر 2882 صفقة نقدية بقيمة 2ر5 مليون دينار (نحو 6ر17مليون دولار).كما ارتفع مؤشر السوق الأول 6ر36 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر6743 نقطة بنسبة 55ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 4ر46 مليون سهم تمت عبر 2961 صفقة بقيمة 5ر20 مليون دينار (نحو 7ر69 مليون دولار).// انتهى //13:15ت م0099