منى 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واسأكملت وزارة الصحة جاهزيتها في المستشفيات والمراكز الصحية في المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن، ممثلة في لجنة الحج التابعة للإدارة العامة للرعاية الصيدلية.وقام فريق لجنة الصيدلة لحج عام 1440هـ بعمل جولات تفقدية للمستشفيات والمراكز الصحية في المشاعر المقدسة للتأكد من جاهزية الصيدليات لخدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة.وقامت وزارة الصحة ممثلة في الوكالة المساعدة للخدمات الطبية المساعدة بدعم أقسام العناية المركزة والطوارئ في مستشفيات المشاعر المقدسة بكوادر صيدلانية متخصصة لتقديم رعاية صيدلية سريرية ضمن الكادر الطبي في أقسام الطوارئ والعناية المركزة.كما طورت عددا من الوسائل لتوضيح طرق تناول الأدوية لمن لا يتحدثون العربية أو الإنجليزية وذلك عن طريق الترجمة للغات مختلفة واستخدام لغة الإشارة والرسومات التوضيحية وغيرها من الطرق التي تهدف إلى إفهام المرضى بالطرق الصحيحة لتناول الأدوية.وكانت "الصحة" قد دعمت كوادرها الصيدلانية المنتدبة لخدمة الحجاج، بدورات مكثفة عن السلامة الدوائية وكيفية تطبيق معايير المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) في مستشفيات منى وعرفات والمراكز الصحية وذلك بتدريبهم على تطبيق معايير السلامة الدوائية مثل معيار الأدوية الشبيهة بالشكل والنطق وكذلك معيار الأدوية عالية الخطورة وأهمية الإبلاغ عن الأخطاء الدوائية.// انتهى //13:21ت م0102