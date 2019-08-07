المنامة 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,544.21 بانخفاض قدره 0.99 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 747.94 بانخفاض قدره 10.94 نقطة عن معدل أقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5 ملايين و 265 ألفاً و 111 سهماً بقيمة إجمالية قدرها مليونا و 212 ألفاً و 443 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها خلال 97 صفقة.// انتهى //15:06ت م0158