الباحة 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واسعقدت الهيئة الاستشارية بإمارة الباحة أمس, ورشة عمل بعنوان "الرياضة في الباحة بين الواقع والطموح", بحضور أمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط, وأمين عام الاتحاد العربي لكرة القدم سعيد جمعان، ورؤساء ومسؤولو أندية العين الحجاز وقلوة, وذلك بفندق ساف بمحافظة بلجرشي.وأكد أمين عام الهيئة الدكتور علي بن سعيد الغامدي حرص صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير الباحة على الارتقاء بكافة القطاعات في المنطقة ومنها قطاع الرياضة, مبيناً بأن الورشة تاتي ضمن المجالات التي تناقشها الهيئة الاستشارية بإمارة المنطقة, لافتاً إلى أهمية الرياضة كرافد مهم وعنصر اساسي في إثراء الحركة السياحية والاقتصادية بالمنطقة، فيما يعود بالنفع والفائدة للجميع.بعد ذلك قدم عضو الهيئة سعيد الحزنوي عرضاً عن وضع الرياضة في المنطقة بين مناطق المملكة، طالباً من الجميع المشاركة في الاستبيان الذي يتحدث عن الرياضة ونشاطها في منطقة الباحة.عقب ذلك تناول مساعد مدير فرع الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة خالد الغيلاني نبذة مختصرة عن أنشطة الفرع والمشاريع المتعثرة.إثر ذلك تناول الجميع محاور الورشة التي شملت على واقع الرياضة في الباحه "الأندية، المنشآت، اللاعبون، الدعم والأنشطة الرياضية" ومحور الآمال والطموح والفرص، ومحور الخطوات العملية لتحقيق التطلعات.// انتهى //15:10ت م0160