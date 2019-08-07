جيزان 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واسبدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان ، في تنفيذ خطة العمل الميداني خلال أيّام إجازة عيد الأضحى المبارك في مدينة جيزان والمحافظات والمراكز التابعة لها .وأوضح مدير فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشيخ عبد الله بن محمد الشراحيلي أن تكليف الأعضاء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وفق حاجة العمل على المواقع بالتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة والتي لها الدور البارز في التعاون الأمني مع الهيئة في تنفيذ خطة العمل الميداني وذلك بتوجيه من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند ، بتكليف العدد الكافي لتغطية خطة العمل الميداني والتي أعدت للقيام بالجولات الميدانية على الأسواق الشعبية والمجمعات التجارية والشواطئ والمنتزهات والمرافق العامة .// انتهى //15:11ت م0163