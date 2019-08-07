الدمام 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واسأكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية تجهيز 665 مصلى وجامعاً، ستقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك، بمدن ومحافظات وقرى المنطقة الشرقية.وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية عمر بن فيصل الدويش، أن فرع الوزارة شرع منذ وقت مبكر في تجهيز وتهيئة مصليات وجوامع الأعياد بمحافظات المنطقة الشرقية التي ستقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام، حرصًا على راحة المصلين وتوفير كل ما يضمن تأدية الصلاة بكل خشوع وطمأنينة.وأضاف الدويش، هذه المصليات التي ستقام فيها صلاة عيد الاضحى، شملت 153 مُصلى وجامعاً بالدمام، و 143 مصلى وجامعاً بمحافظة الأحساء، و 101 مصلى وجامعاً في محافظة الخبر، و 20 مصلى وجامعاً في محافظة القطيف وتوابعها، و 102 مصلى وجامعاً في محافظة حفر الباطن، و 36 مصلى وجامعاً بالجبيل، و 23 مصلى وجامعاً في بقيق، وفي القرية العليا 23 مصلى وجامعاً، و 37 مصلى وجامعاً بالنعيرية، و 18 مصلى وجامعاً بالخفجي، و 9 جوامع ومساجد برأس تنورة.// انتهى //15:11ت م0164