الدمام 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واسافتتح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم مشروع نفق طريق الملك عبد العزيز تقاطع شارع 28 بالدمام، ضمن استراتيجية وخطط الأمانة لفك الاختناقات المرورية، بحضور رئيس المجلس البلدي لحاضرة الدمام عبدالهادي الشمري وعدد من أعضاء المجلس ، ومساعد مدير مرور الشرقية العقيد سعيد القحطاني، ووكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا، وعدد من قيادات ومسؤولي الأمانة ، وعدد من أعضاء لجنة أصدقاء الأمانة ، وجمع من المواطنين.وعند وصول معاليه لموقع المشروع تفقد جميع مكونات مشروع النفق، بعدها استمع لشرح من مقاول المشروع والمهندسين المشرفين عليه عن محتويات المشروع والمراحل التي مر بها وأثر هذا المشروع الحيوي الكبير على انسيابية الحركة المرورية، بعد ذلك قام بجولة تفقدية على كامل المشروع وتفقد مداخل ومخارج السلامة، بعدها قام معاليه بافتتاح المشروع رسميا، ثم قام بالتأكد من انسيابية الحركة المرورية لقائدي المركبات بعد افتتاح المشروع.وأكد المهندس الجبير أن المشروع يأتي انطلاقا من توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه التي تؤكد دائما على أهمية خدمة الوطن والمواطن في جميع النواحي بما فيها إنشاء المشاريع الحيوية والخدمية، منوها بالدعم الكبير الذي تلقاه الأمانة من قبل معالي وزير الشؤون البلدية والقروية لتنفيذ هذه المشاريع.وأوضح المهندس الجبير أن افتتاح مشروع نفق طريق الملك عبد العزيز انتهى قبل موعده المقرر بشهرين، إذ من المفترض أن يتم الانتهاء من كامل أعمال المشروع في شهر اكتوبر المقبل حسب الجدول الزمني المعتمد للمشروع ، منوها بأهمية المشروع وإسهامه في سهولة التنقل لدى قائدي السيارات وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، مؤكدا أنه يأتي ضمن استراتيجية الأمانة لتنفيذ مشاريع لفك الاختناقات المرورية .ويتكون المشروع من عدد مسارين داخل النفق في كل اتجاه ، وذلك بطول 850 متر ، بالإضافة إلى مسارين في طريق الخدمة في كلا الاتجاهين ، كما تم تأهيل منطقة التقاطع بعمل إشارة مرورية ضوئية رباعية، مع الالتزام بأدوات السلامة المرورية للمشروع، وعمل اللوحات الإرشادية والتوجيهية ضمن المشروع.ويهدف المشروع إلى المساهمة بشكل كبير في فك الاختناقات وتسهيل الحركة المرورية، داخل النفق (شرقاً – غربا) في كلا الاتجاهين، وكذلك (شمالاً- جنوباً) بالجسر العلوي.وتشمل أعمال إنشاء مشروع النفق جدران استنادية خرسانية ترتكز على قواعد خرسانية، والتي بدورها مرتكزه على أوتاد من الخرسانة بأعماق تصل في بعض المناطق إلى 16 متر، ويبلغ طول النفق 850 متر، وهو عباره عن مسارين بكل اتجاه، وقد تم مراعاة عوامل السلامة بإضافة سلمين طوارئ بكل اتجاه، بالإضافة إلى مسارين في طريق الخدمة في كلا الاتجاهين أيضا، وكذلك بلاطتين للدوران في الاتجاهين وبلاطة النفق الرئيسية بمنطقة التقاطع وهي من نوع البلاطات الصندوقية، مع زيادة عدد المواقف للسيارات على طول طرق الخدمة للنفق بالاتجاهين بشكل طولي وعرضي على حسب القطاع العرضي في كل منطقة من الطريق، وأيضاً تم تطوير أرصفة المشاة خلف منطقة مواقف السيارات بعرض لا يقل عن مترين ، وتقدر القيمة الإجمالية لكامل أعمال المشروع والذي يضم نفق وجسر وتقاطع بأكثر من 268 مليون ريال.يذكر أنه تم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع من قبل سمو أمير المنطقة الشرقية في وقت سابق وهو عبارة عن جسر علوي في شارع ٢٨ مع تقاطع طريق الملك عبد العزيز بالدمام.// انتهى //15:12ت م0165