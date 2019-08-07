المدينة المنورة 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واسأصدرت لجنة الحج والزيارة بالمدينة المنورة أمس تقريراً بعدد الحجاج القادمين للمدينة المنورة, وأظهر التقرير أن حيث / 904,017 / حاجاً وصلوا إلى المدينة المنورة منذ بدء موسم الحج حتى يوم أمس, فيما غادرها خلال الفترة ذاتها /872,205 / حاجاً متوجهين إلى مكة المكرمة, في حين بلغ عدد الحجاج المتبقين بالمدينة المنورة يوم أمس / 31,759 / حاجاً.وبين التقرير أن /697,811 / حاجاً قدموا جواً إلى المدينة المنورة عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي, في حين وصل /148,659 / حاجاً عبر مركز استقبال الهجرة , وكذلك / 57,547 / حاجاً عبر مركز استقبال حجاج البر, وقد بلغت نسبة الإشغال في دور الإيواء بالمدينة المنورة أمس / 31,81 في المائة / بما يعادل 589 مبنى من إجمالي عدد الفنادق والدور السكنية المصرح لها بإسكان الحجاج والزائرين.وحقّقت الجهات الحكومية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن بالمدينة المنورة نجاحاً ملموساً في تنفيذ خططها التشغيلية خلال موسم ما قبل الحج, وانسيابية مهام تفويج ضيوف الرحمن إلى مكة المكرمة, حيث سيتم اليوم تفويج الأعداد المتبقية من الحجاج وكذلك تسيير قافلة الحجاج المرضى المنومين في المستشفيات غداً, في إطار جهود الرعاية الشاملة التي هيأتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين, - حفظهما الله - وبتظافر كافة القطاعات لخدمة الحجاج من مختلف الجنسيات حتى يعودوا إلى أوطانهم سالمين - بمشيئة الله - .//انتهى//15:13ت م0168