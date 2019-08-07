جيزان 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واسباشرت أمانة منطقة جازان وبلدياتها المرتبطة بها تصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة مساء أمس واستمر هطولها أكثر من 5 ساعات وما نتج عنها من آثار السيول المنقولة.وأوضح المشرف على أعمال أمانة المنطقة والبلديات المرتبطة بها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك الدكتور إبراهيم خياط ، أن كمية الأمطار التي هطلت مساء أمس الثلاثاء على مدينة جيزان وعلى محافظات المنطقة كانت غزيرة جداً ولم تشهدها منطقة جازان منذ سنوات طويلة.وكانت قد باشرت الفرق الميدانية في أمانة منطقة جازان وبلدياتها مهامها في تصريف تجمعات مياه الأمطار لمدة 12 ساعة متواصلة ، ولا زال العمل جارياً في جميع المواقع التي تتجمع بها مياه الأمطار في عموم المنطقة.وأشار خياط إلى أن شبكة تصريف مياه الأمطار المنفذة حالياً بمدينة جيزان تبلغ أطوالها 14,5 كم وهي تمثل نسبة 25% من إجمالي مساحة مدينة جيزان ، مبيناً أن هذه الشبكة قامت بتصريف مياه الأمطار من الطرق والأحياء السكنية المخدومة بتلك الشبكة بواسطة محطة الرفع التي تعمل بها ثلاث مضخات تقوم بطرد المياه بطاقة 3,3 متر مكعب في الثانية وتصريفها إلى البحر مباشرة ، أما المواقع التي لا تشملها شبكات تصريف مياه الأمطار المنفذة ، فتم مباشرتها بواسطة الفرق الميدانية والعمالة والآليات والمعدات المخصصة لسحب تجمعات المياه بالشوارع والأحياء ، وتم سحب كميات كبيرة من المياه ، ولا يزال العمل مستمرا على مدار الساعة.وأكد أن عشرات فرق الطوارئ والكوارث و450 معدة وآلية متنوعة في أمانة المنطقة وبلدياتها الـ 26 تعمل على مدار الساعة مع مشرفي الفرق والعمال والمعدات والآليات في جميع محافظات ومراكز وقرى المنطقة لنزح تجمعات مياه الأمطار والسيول ودرء أخطارها .وكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن كمية الأمطار التي شهدتها مدينة جيزان أمس الثلاثاء بلغت 75,00 ملم بينما تجاوزت كميات الأمطار في محافظة صامطة 100,00ملم .// انتهى //15:14ت م0170