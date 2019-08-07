سكاكا 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واسسيرت جمعية البر الخيرية بالجوف بالتعاون مع حملة أبناء عبدالعزيز الراجحي الخيرية أمس أربع حافلات لمن لم يسبق لهم الحج من أبناء المنطقة لأداء فريضة الحج.وبين منسق الحملة معتز بن محمد السهيان أن الحملة التي تضم 174 حاجًا وحاجة يرافقهم مشرف يبين لهم صفة الحج ويرد على استفساراتهم كما تم تجهيزها تجهيزًا كاملاً لتحقق الراحة لحجاج بيت الله الحرام.وتعد الحملة هي الحملة السابعة على التوالي للجمعية بالتعاون مع حملة أبناء عبدالعزيز الراجحي الخيرية، حيث تجاوز عدد حجاج الحملة أكثر من 1000 حاجًا وحاجة منذ انطلاقها عام 1434هـ.// انتهى //15:15ت م0171