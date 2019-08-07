مكة المكرمة 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واسأكدت الحاجة كوثر حسين أخت الشهيد "محمد" من دولة فلسطين , أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - يعد بمثابة الأبُ الحنون للشعب الفلسطيني ، مشيدة بجهود المملكة العربية السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام.ونوّهت الحاجة كوثر - إحدى ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة - بالجهود الكبيرة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، لخدمة ضيوف البرنامج منذ نزولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز وحتى وصولهم إلى مقر الاستضافة, مثمنة التسهيلات والخدمات التي قدّمتها لهم الوزارة , مشيرة إلى أن الشعب السعودي يعد مضرب مثل في الكرم والشهامة وأهل المودة والمحبة.تجدر الإشارة إلى أن 1000 حاج وحاجة من دولة فلسطين قد وصلوا إلى مكة المكرمة اليوم ، ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لحج هذا العام 1440هـ.// انتهى //16:37ت م0212