لندن 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واسدعا وزير الخارجية البريطانية دومينيك راب، في بيان رسمي اليوم، سلطات الإحتلال الإسرائيلي إلى وقف توسعها الاستيطاني وذلك على خلفية إعلانها خططاً لبناء اكثر من 2000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية لنهر الأردن.مما يذكر أن لجنة التخطيط العليا للاحتلال الإسرائيلي كانت قد قررت في 5 و 6 أغسطس الجاري بناء 2,304 وحدات سكنية جديدة بمستوطناتها بالضفة الغربية لنهر الأردن.// انتهى //16:40ت م0213