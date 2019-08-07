الطوال 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واسسخّرت بلدية محافظة الطوال معداتها وأطقمها كافة لمواجهة هطول الأمطار الغزيرة وجريان السيول والأودية التي شهدتها المحافظة والقرى التابعة لها وذلك بمتابعة من محافظ الطوال رزاح بن حبيش الدوسري .وأوضح رئيس بلدية الطوال المهندس عبدالوهاب بن محمد مباركي أنّ فرق البلدية واصلت نزح مياه الأمطار وما خلفته من تجمعات في الشوراع والطرقات والأماكن العامّة والمنازل إلى ساعات متأخرة من صباح اليوم ، مؤكّد أنّ إدارة الكوارث والطوارئ تعمل بالكوادر والمعدات جميعها تحسباً لأي طارئ،فيما تواصل البلدية العمل للحدّ من الآثار المترتبة لهطول الأمطار من خلال رفع الحواجز الترابية لبعض الأماكن المحتاجة في القرى .ودعا مباركي جميع العاملين إلى بذل المزيد من الجهود والاستعداد التام لخدمة المواطنين والمقيمين في المحافظة والقرى التابعة لها، منوّهًا بجهود وأعمال فرقة الكوارث والأزمات بالبلدية وما يقدموه من جهود ، داعيًا المواطنين والمقيمين في حالة حدوث أي طارئ – لا قدّر الله - إلى الاتصال على الرقم الموحد ٩٤٠.// انتهى //16:41ت م0215