تونس 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واسقدّم وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي اليوم استقالته من منصبه، قبل إيداعه ملف ترشحه كمستقل للانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها في تونس يوم 15 سبتمبر المقبل.وأفاد الزبيدي في تصريح إعلامي بأنه قدّم استقالته من منصبه الوزاري بالتنسيق مع الرئيس التونسي المؤقّت محمد الناصر.وأوضح أنه قدّم ترشّحه لرئاسة الجمهورية، كمرشح مستقل " لا ينتمي إلى أي حزب" .// انتهى //16:44ت م0217