المدينة المنورة 6 ذو الحجة 1440هـ الموافق 7 أغسطس 2019م واستواصل أفواج ضيوف الرحمن مغادرتها المدينة المنورة، بعد أن زاروا المسجد النبوي وأدو الصلاة فيه وتشرفوا بالسلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما ، إضافة إلى زيارة العديد من المساجد والمواقع التاريخية خلال الموسم الأول قبل ذهابهم إلى مكة لأداء نسك الحج .عدسة "واس" وثقت ارتحال مواكب الحجيج إلى مكة المكرمة قاصدين بيته العتيق والمشاعر المقدسة ملبية وداعية المولى عز وجل كمال النسك والقبول .الجدير بالذكر أن المتبقين من الحجاج حتى يوم أمس 31,759 حاجاً غادر منهم اليوم قرابة 20 الف حاج وفق ألية منظمة من الجهات المعنية بالحج .// انتهى //16:49ت م0221