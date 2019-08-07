القاهرة 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واسدفعت عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية، بمؤشرات البورصة المصرية للارتفاع الجماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم.وارتفع مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 65ر1% مسجلاً 57ر13880 نقطة، كما زاد مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بما نسبته 71ر0% ليصل إلى 35ر522 نقطة، وأضاف مؤشر "ايجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 22ر1% إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 16ر1377 نقطة.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 2ر13 مليار جنيه ليصل إلى 6ر732 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بالسوق بلغت 5ر2 مليار جنيه.// انتهى //17:02ت م0226