القاهرة 6 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 7 أغسطس 2019 م واسأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالًا هاتفيًا اليوم بنظيره الفرنسي جان إيف لودريان، تناول خلاله التعاون الثنائي، ومستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسُبل حلحلة الأزمات في المنطقة.وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ في تصريح له أن الوزيرين ثمنا خلال الاتصال المستوى المتميز للعلاقات المصرية الفرنسية على المستويات كافة، واتفقا على أهمية الاستمرار في تنمية تلك العلاقات في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات شعبي البلدين.وأضاف حافظ أن الوزيرين تطرقا إلى ترتيبات انعقاد قمة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7) بفرنسا الشهر الجاري، وذلك على ضوء توجيه الدعوة لمصر للمشاركة بها كونها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.// انتهى //18:05ت م0255