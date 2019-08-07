عام / أمطار على محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة
الأربعاء 1440/12/6 هـ الموافق 2019/08/07 م واس
جدة 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واس
هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء متفرقة من محافظة الليث والمراكز الإدارية والقرى والهجر التابعة لها شملت " غميقة, والجحر, وجدم, ووادي سلبه,والمجيرمة , وبني يزيد , والماء الحار , والمجيرمة , وميقات يلملم , والسعدية , وطفيل , وذنباء , ووادي العرج , وصوانة , والوسقة, وسلم الزواهر, والشواق, والمرقبان, وعسيلة, ورياحين, والمستنقع, وثراء, وأجزاء من الشريط الساحلي وعدد من القرى والهجر " ، وسالت على إثرها الأودية والشعاب.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
// انتهى //
18:27ت م
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