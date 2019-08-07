الرياض 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واسيخوض المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين ثاني مبارياته في نهائيات بطولة كأس العالم بنسختها الثامنة التي تستضيفها جمهورية مقدونيا، يوم غد‏ الخميس أمام منتخب سلوفينيا، عند الساعة 9:30 مساءً "بتوقيت السعودية"، وذلك ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، وستكون المواجهة على صالة جاني ساندانسكي أرينا.وكان ناشئي أخضر اليد قد أجروا تدريباتهم الاسترجاعية اليوم الاربعاء في مدينة سكوبيه المقدونية بحضور رئيس الاتحاد محمد المنيع وذلك استعداداً للمواجهة، حيث عمد مدرب الأخضر “المصري” أحمد نبيل إلى تصحيح الأخطاء التي وقعت في المباراة الأولى أمام منتخب إسبانيا، بالإضافة لشرح التكتيك الخاص بمباراة الغد .// انتهى //18:28ت م0263