لندن 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واسأعلنت الخطوط الجوية البريطانية عن إستئناف الرحلات من مطارات هيثرو وقاتويك ولندن سيتي في محيط العاصمة لندن بعد عطل فني صباح اليوم نتجت عنه إلغاء أكثر من مئة رحلة وتأخير مغادرة مئتين.وأوضحت شركة الطيران إن العطل الفني لم يؤثر على نظام التشغيل عالمياً، بل تتضمن نظامين منفصلين أحدهما يتعامل مع إتمام إجراءات السفر إلكترونيا عند المغادرة، والآخر يختص بالرحلات المغادرة.وحذرت الشركة من أنه على الرغم من إصلاح العطل، ربما تتأثر بعد الرحلات جراء التوقف التشغيلي الذي حدث.// انتهى //19:13ت م0266