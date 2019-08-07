أبوظبي 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واساستقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي نظيره البوركيني فاسو أفا باري .وجرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي بحث آليات تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين في عدد من المجالات منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والعسكرية والدفاعية، كما تبادل الطرفان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.// انتهى //19:26ت م0270