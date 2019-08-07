السيح 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واسأغلقت بلدية الخرج خلال اليومين الماضيين( 98 ) منشئة مهنية في مدينة السيح ، تمثل مجموعة الورش في المنطقة الصناعية ومحلات الالكترونيات ومحلات زينة السيارات ، وذلك بسبب مخالفات متعددة للاشتراطات النظامية.وتم تطبيق الغرامات اللازمة بحق المخالفات المضبوطة بموجب لائحة المخالفات المعتمدة.ودعت بلدية الخرج المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي مخالفات نظامية في أحياء مدينة السيح وضواحيها والمراكز والقرى التابعة لخدمات بلدية الخرج ، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.// انتهى //19:31ت م0271