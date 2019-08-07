بيروت 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واسناشد ذوي المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام السوري، جميع المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بالعمل من أجل الكشف عن مصير أبنائهم .وأعلنت هيئة فلسطينيي سوريا للإغاثة والتنمية في بيان اليوم، أن النظام السوري مازال يعتقل في سجونه ومعتقلاته مئات اللاجئين الفلسطينيين من بينهم نساء وأطفال، دون السماح لذويهم بزيارتهم أو الكشف عن مصيرهم .وأكدت الهيئة التي تتخذ من بيروت مقرا لها، على أن الأجهزة الأمنية السورية تواصل تكتمها على أكثر من 1759 معتقلاً فلسطينيًا منهم أكثر من 108 إمرأة.// انتهى //19:40ت م0272