منى 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واستُسير الندوة العالمية للشباب الإسلامي خلال موسم الحج لهذا العام (1440هـ) برنامجها الصحي التطوعي بالحج الذي تنفذه الجمعية الخيرية للرعاية الصحية الأولية درهم وقاية.البرنامج أسسته الندوة عام (1428هـ) وبدأ في أعوامه الأربع الأولى بالعمل داخل مستشفيات المشاعر بإشراف ورعاية من وزارة الصحة وانتقل للعمل الميداني عام 1432 عبر فرق محدودة تقوم بالخدمات الإسعافية الطارئة في منطقة الجمرات, وتطور عمله عبر السنوات الماضية في العدد والخدمات المقدمة, شملت عرفات وطرق المشاة ومنطقة الجمرات ومحطات القطار.أما المتطوعون فيه فتدرج عددهم من 25 مشاركاً في أول عام، حتى وصل لأكثر من 650 متطوعاً ومتطوعة في هذا العام 1440 هـ جميعهم من الحاصلين على دورتي الإسعافات الأولية والإنعاش القلبيالرئوي، بالإضافة لبرنامج تأهيلي مدته ثلاث أيام, وتتوزع الفرق التطوعية في مناطق مختلفة من المشاعر, قوام كل فرقة (4) أفراد يعملون من اليوم الثامن وحتى اليوم الثاني عشر، حيث تحمل كل فرقة شنطة مجهزة بكافة أدوات الإسعافات الأولية والغيارات الطبية وجهاز السكر والضغط لتقديم الرعاية الطبية الميدانية اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن, حيث يرتكز دور المتطوعين والمتطوعات على تقديم خدمات رعاية القدم والخدمات الميدانية الإسعافية والنقل لأقرب مركز للخدمات الطبية .// انتهى //20:03ت م0274