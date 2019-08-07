الرياض 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واسنفت الهيئة العامة للغذاء والدواء ماورد في البطاقة التسويقية لمنتج "air doctor"، المتضمنة معلومات بقدرة هذا المنتج على الحماية من الفيروسات والبكتيريا والفطريات المنقولة.ووصفت الهيئة تلك المعلومات بالادعاءات الطبية غير المثبتة علمياً، بالإضافة إلى أن المعلومات المقدمة عن تسجيل المنتج في بعض الهيئات الرقابية الدولية غير دقيقة.وبينت "الغذاء والدواء" أن التصاريح التي نالها المنتج من بعض الجهات الرقابية، كانت تقتصر على المادة الكيميائية المستخدمة في المنتج، ذات العلاقة بالاستخدام في بعض المجالات مثل الغذاء وتعقيم الأجهزة الطبية.وأكدت هيئة الغذاء والدواء أنها ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال هذا المنتج والشركة المسوقة والمعلنين.// انتهى //20:04ت م0275