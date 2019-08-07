منى 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واسرفعت وزارة الصحة جاهزية مركز (937)، ضمن منظومتها العاملة في موسم حج هذا العام 1440هـ .ويعمل المركز على استقبال الإستشارات الطبية لضيوف الرحمن وبلاغات الحجاج العاجلة، والاستفسار عن الخدمات الصحية ومواقع المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة، عبر ثمان لغات "انجليزي، تركي، أردو، فارسي، سواحلي، فرنسي، روسي، إندونيسي".ويقدم المركز عدة خدمات منها خدمة الإستشارات الطبية للحجاج و "البلاغات العاجلة" ،وخدمات الرد على الاستفسارات عن المرافق الصحية ، خدمات الحجاج المفقودين .ويسهم المركز في توعية الحجاج عن طرق الوقاية من الأمراض، إلى جانب استقبال مكالمات الحجاج الخاصة بطلب الخدمات الطبية في حالة احتياجهم، وذلك بالتعاون مع غرف العمليات في الحج .ويعد مركز خدمة (937)، أحد أهم المبادرات في "الصحة" ، التي تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز.ويعمل في مركز (937) إداريين، وأخصائيين، واستشاريين، يقدمون الخدمة للمتصل يومياً لتلقي الاتصالات باستجابة سريعة للرد على المتصل من داخل المملكة وخارجها، ويلبون احتياجاتهم الصحية الأولية وفق آلية تضمن بعون الله تعالى استقبال أكبر عدد ممكن من المتصلين وتقديم ما يحتاجون من خدمات.// انتهى //20:21ت م0278