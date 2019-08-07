منى 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واسقدّم مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة لوزارة الصحة ضمن أعمال موسم حج هذا العام, خدمة "بنان" التي ستمكن المختصين في وزارة الصحة من التعرف على بيانات وصورة الحاج من خلال البصمة.وسيكون تقديم هذه الخدمه من خلال أجهزة ذكية تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية عبر إدخال رقم هوية الحاج، والتقاط بصمته ويتم التحقق من بياناته مباشرة .ويهدف نظام "بنان" إلى تعزيز الإمكانات والقدرات التقنية لوزارة الصحة عبر توفير عدد من الأجهزة الذكية التي تحتوي على قارئات البصمة ،إضافة إلى أنها تمتاز بسهولة الحمل والتنقل.ويتميز نظام بنان بعددٍ من المميزات ، مثل : التقاط الخصائص الحيوية فوراً لغير المسجلين, ومن ثم إرسالها إلى نظام معالجة البصمات بمركز المعلومات الوطني، والتحقق عن الاشخاص برقم الهوية الوطنية أو برقم هوية مقيم في سجلات المركز ، إضافة إلى أنه يمتاز بعرض تقارير التسجيل التي تظهر العمليات التي قام بها المشغل في النظام، وكذلك إتاحته لإمكانية التعرف على صلاحية تصاريح الحجاج، مع إتاحته لمشغلين النظام من الدخول بالبصمة.يُذكر أن مركز المعلومات الوطني برئاسة أمن الدولة قد سبق له تدشين هذه الخدمة في موسم حج العام الماضي بالتعاون مع الأمن العام، حيث تم استخدامها بشكل فعّال في نقاط الفرز الأمنية وفي المواقع الأمنية المختلفة، التي أثبتت نجاحاً منقطع النظير عبر تقديم خدماتٍ تقنية فعالةٍ وآنية أسهمت في تسهيل رحلة الحج لضيوف الرحمن.// انتهى //20:22ت م0279