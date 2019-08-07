سنابس 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واسنظمت جمعية البر الخيرية بسنابس التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس حوارًا مفتوحًا بعنوان " تعديل سلوك الأطفال" ، شارك فيه الأخصائي النفسي أحمد السعيد ، وذلك بمركز التنمية الأسرية التابع للجمعية بسنابس.وتناول اللقاء الذي يأتي ضمن أنشطة المركز الثقافية المتنوعة، مقدمة عن تعديل السلوك للمشاكل السلوكية عند الأطفال، معالجة تصرفاتهم وسلوكهم، حواراً مفتوحا مع الحضور عن مشاكل الأطفال السلوكية وطريقة تعديلها.ودعا السعيد الآباء والأمهات والمهتمين للمشاركة في الحوارات التي تقدم من خلال المراكز الاجتماعية والتي تخص الأطفال للتعرف على كل جديد فيما يخص تربية فلذات أكبادهم .// انتهى //21:19ت م0296