منى 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واسأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني نجاح الخطة التشغيلية لمرحلة القدوم خلال موسم حج هذا العام 1440هـ بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، بعد استقبال ضيوف الرحمن القادمين عبر المنافذ الجوية للمملكة.وكانت مرحلة قدوم استقبال الرحلات الجوية لموسم حج هذا العام انطلقت يوم 1 ذي القعدة 1440هـ الموافق 4 يوليو 2019م، وانتهت يوم 4 ذو الحجة 1440هـ الموافق 5 أغسطس 2019م، ووصلت أعداد الرحلات الجوية القادمة لموسم حج هذا العام 1440هـ إلى (7389) رحلة، منها (4322) رحلة جوية عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، و(3067) رحلة جوية وصلت إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.من جانبه، أكد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري، أن نجاح الخطة التشغيلية لمرحلة القدوم خلال موسم حج هذا العام 1440هـ في مطاري (الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة)، تأتي بعد تنفيذ توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتوفير جميع الخدمات للحجاج وتيسير إجراءات وصولهم ليؤدوا المناسك بيسر وطمأنينة.كما رفع معاليه شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، وإلى سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، وإلى سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل بن عبد العزيز، وكذلك معالي الدكتور نبيل بن محمد العامودي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، على الجهود الكبيرة والمتابعة المستمرة في وضع هذه الخطة التشغيلية التي حققت هذا النجاح الكبير بوصول ضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة وتوفير كافة الخدمات اللائقة لهم في مطارات المملكة، كما قدم شكره للجهات الحكومية والخاصة العاملة في مطاري الملك عبد العزيز الدولي في جدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدنية المنورة.// يتبع //21:34ت م0299

ونوه معالي رئيس هيئة الطيران المدني بالنجاح الكبير الذي حققته الخطة التشغيلية لمرحلة القدوم خلال موسم حج هذا العام، والتي كانت من أهم أهدافها الرئيسية تنفيذ أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، كما أكد معاليه على حرص الهيئة العامة للطيران المدني على تسهيل إجراءات القدوم للحجاج وتقليص فترة إنهاء إجراءات القدوم والمغادرة لضيوف الرحمن، إلى جانب قيام الهيئة بتسخير كافة التجهيزات لاستقبال ضيوف الرحمن بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة العاملة بالمطارات، موضحاً أن هيئة الطيران المدني عملت إلى تحسين تجربة الحجاج المسافرين منذ وصولهم لصالات الحج حتى خروجهم من المطار وهو الأمر الذي انعكس عن رضا ضيوف الرحمن من الخدمات التي قٌدمت لهم في مطارات المملكة خلال هذا الموسم.مما يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني قامت خلال موسم حج هذا العام 1440هـ، ومن خلال إدارة متخصصة بالهيئة، بتطبيق عدة معايير دقيقة لتحسين تجربة الحجاج المسافرين، من لحظة وصول الحجاج للصالات حتى مرحلة التفويج التي تنتهي بركوب حافلات الحملات لمقر سكنهم بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة في المطار، لتذليل الصعوبات وتجاوز التحديات التي تواجه ضيوف الرحمن، ومنها التأكد من إجراءات الاستقبال ونظافة المرافق من دورات مياه وغيره وبتسجيل وقت الانتظار لكل نقطة إجراءات خلال رحلة الحاج، بهدف راحة ضيوف الرحمن تحقيقاً لتوجهات القيادة بالارتقاء بالخدمات المقدمة، كما أسهم تطوير صالات الحج في تقليص فترة إنهاء إجراءات السفر للحجاج القادمين، وتم تجهيز الصالات بكامل مرافقها في وضعية القدوم إلى اتجاه واحد، بما يوفّر مزيدا من الانسيابية لتحركات ضيوف بيت الله الحرام، في حين تتم إعادة تهيئة الصالات مرة أخرى للرحلات المغادرة فقط بكامل مرافقه، في مرحلة مغادرة الحجيج.// انتهى //21:34ت م0300