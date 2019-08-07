نيويورك 06 ذو الحجة 1440هـ 07 أغسطس 2019م واساستقبل معالي المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي في مكتبه مدير المكتب التمثيلي في نيويورك لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطين (الأونروا) بيتر مولرين.وجدّد مدير مكتب الأونروا خلال الاستقبال، شكره وتقديره للمملكة على دعمها للاجئين الفلسطين ومساهمتها السخية لوكالة الأنروا للوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.كما استعرض مدير مكتب الأونروا الأزمة المالية والتحديات التي تواجه الوكالة، وتأثيرها على الجهود والخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينين في المخيمات.وأوضح معالي السفير المعلمي، أن حرص المملكة الدائم على تقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين، يأتي إيماناً منها بالدور السامي الذي تقوم به الوكالة، وجهودها الانسانية والتنموية في خدمة الملايين من اللاجئين الفلسطينين الذي يواجهون العديد من الصعوبات والتحديات في مخيمات اللجوء، مشيرًا إلى أن أي مشكلات مالية تواجه الوكالة سيكون لها آثار سلبية كبيرة ومباشرة على حياة اللاجئين الفلسطينين خاصة الأطفال والنساء، لاسيما في قطاعي الصحة والتعليم.وأكد معاليه على أن القضية الفلسطينية تأتي على رأس أولويات واهتمامات المملكة، التي تحرص دائماً على تقديم كل ما من شأنه مساعدة الشعب الفلسطيني ومناصرة قضيته العادلة في جميع أنحاء العالم.حضر اللقاء منسقة المشروعات الخاصة في مكتب الأونروا فرانشيسكا بيزولا، ورئيس لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار السكرتير أول فيصل بن ناصر الحقباني، ورئيس قسم الإعلام والمراسم السكرتير أول محمد بن عبدالرحمن القاضي.// انتهى //21:34ت م0301