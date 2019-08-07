مكة المكرمة 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واسأشاد حجاج بيت الله الحرام بالمستوى المتميز للخدمات المقدمة لهم منذ وصولهم إلى منافذ المملكة وحتى وصولهم إلى مكة المكرمة وما لمسوه من حسن استقبال وكرم ضيافة وخدمات وتسهيلات وما شاهدوه من مشروعات ضخمة خاصة التوسعات المباركة في المسجد الحرام وغيرها من المشروعات.ورفع الحجاج شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهم الله - على ما يقدمونه لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1440هـ من تسهيلات وخدمات، سائلين الله تعالى أن يحفظ بلاد الحرمين من كل شر ومكروه أنه سميع مجيب .وأعرب حسن العامري من الأردن في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عن شكره وتقديره لما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات لحجاج بيت الله، مؤكدًا أن الحاج بإمكانه التسوق بكل سهولة ويسر، ومستوى جودة المنتجات عالي جدًا والاسعار معتدلة وغالب حجاج بيت الله الحرام بإمكانهم التسوق.وعبر محمد كوروماه من غينيا، أحد ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - على ما وجده منذ وصوله إلى المملكة من حفاوة وترحيب؛ مبيناً أن هذه الاستضافة تؤكد ما يحمله خادم الحرمين الشريفين من مشاعر إنسانية ومحبة وحرص على خدمة الإسلام والمسلمين.وأفاد أن أسواق مكة المكرمة تحوي على العديد من المنتجات ذات جودة طيبة بأسعار مناسبة، ويحرص الحاج على شراء العديد من المنتجات ويزاحم عليها الحجاج خاصة كالهدايا التذكارية.// يتبع //21:36ت م0302

وأكد الأمير حسين علي من العراق أن المنتجات في المملكة العربية السعودية ذات جودة ممتازة والسلع الغذائية والتموينية متوفرة ومتاحة بأسعار مناسبة، مقدماً شكره للشعب السعودي الذين رحبوا به منذ قدومه للمملكة.من جهته، أكد إبراهيم عبده مرشد الذي يعمل في أحد المحال التجارية أن حجاج بيت الله الحرام يحرصون دوما على التسوق خلال فترة الحج , ومنهم من يشتري احتياجاته خلال أداء مناسك الحج والكثير منهم يعمد على شراء الهدايا والسلع التذكارية لأهلهم وذويهم قبل مغادرة مكة المكرمة.وبين رياض سعيد المنهالي الذي يعمل في أحد المحال المتخصصة لبيع الذهب والمجوهرات أن الحجاج يثقون بمنتجات الذهب المصنعة في المملكة كونها تختم بالعيار وكذلك ختم وشعار المصنع، التي تحفظ حقوقه وتجنبه من الوقوع في الغش، مؤكداً أن أنظمة المملكة لسوق الذهب تتمتع بمرونة عالية تعزز ثقة وارتياح المستهلك المحلي والأجنبي بمنتجاته المعروضة من المصانع السعودية التي تشتهر بجودتها محليا وعالميا.وقدم مبارك الجوهي من اليمن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله، مبيناً أن استقبال حجاج بيت الله من قِبل الجهات الحكومية في المملكة بمنفذ الوديعة كان له بالغ الأثر في نفوسهم، وذلك في تذليل جميع الصعوبات التي قد تعترض الحجاج وتقديم الخدمات الجليلة لهم جميعاً ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.// انتهى//21:36ت م0303