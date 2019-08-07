الدمام 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واسمنحت جامعة الأمير محمد بن فهد 20 طالباً وطالبة من ذوي الإعاقة البصرية منحاً دراسية بالجامعة، وذلك انطلاقاً من دورها في خدمة المجتمع وتحقيقاً لأهداف مسؤولياتها الاجتماعية .وتم اختيار الطلاب والطالبات بعد إخضاعهم لاختبارات تحديد المستوى باللغة الإنجليزية والمهارات الأساسية، كما تم إجراء الاختبارات اللازمة لتحديد حالاتهم البصرية وتقسيمهم إلى مجموعات متجانسة تسهل من عملية تعلمهم وإكسابهم القدرات المطلوبة.كما عملت الجامعة على التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لتهيئة مواقع دراستهم من حيث تجهيز القاعات الدراسية والممرات والمصاعد وجميع الخدمات اللازمة ليسهل تنقلاتهم في داخل الجامعة .وستوفر الجامعة الكتب الدراسية بلغة بريل وعبر أحدث التجهيزات الإلكترونية، وستعمل على تأمين أحدث أدوات تعليم ذوي الإعاقة البصرية من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال .وأوضح مدير الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري أن الجامعة مستمرة في جهودها لتقديم الخدمات المناط بها لخدمة المجتمع وانطلاقاً من حرصها على ذلك، وبناءً على توجيهات سمو رئيس مجلس الأمناء الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، الذي يحرص على الدوام بأن تقوم الجامعة بدورها الوطني والمجتمعي، ولا يقتصر دورها على إعداد الكوادر البشرية فحسب.وبين الدكتور الأنصاري أن الجامعة لديها برامج لفئات أخرى كالصم وغيرهم على غرار برنامج ذوي الإعاقة البصرية، وسيتم تقديم هذه البرامج وفق أحدث المعايير العالمية، حيث أن الهدف إعداد أفراد هذه الفئات ليس لسوق العمل فحسب بل للحياة بشكل عام من خلال تعليمهم القدرات اللازمة التي تمكنهم من مواجهة تحديات وصعوبات الحياة التي يعيشونها والذي يعتبر سوق العمل جزء منه.// انتهى //21:40ت م0304