عمان 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واسوقعت الحكومتان الأردنية والفلسطينية اليوم مذكرة تفاهم للتعاون في توفير احتياجات السوق الفلسطيني من المشتقات النفطية من وعبر الأردن.ووقع المذكرة عن الجانب الأردني وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، وعن الجانب الفلسطيني وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة.وتنص المذكرة على التعاون في توفير احتياجات السوق الفلسطيني من المشتقات النفطية من خلال شرائها من الشركات المرخصة في الأردن، وتصديرها إلى فلسطين وتخزين المشتقات النفطية في المرافق النفطية الأردنية، إضافة إلى التعاون المشترك في مجالات الطاقة.//انتهى//21:46ت م0306