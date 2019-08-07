لندن 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واسأنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على ارتفاع.وأغلق مؤشر " يورو ستوكس 50" القياسي على ارتفاع بما يعادل 0.56 % ليصل عند مستوى 3309.99 نقطة.وحقق مؤشر "أي بي إي إكس 35" الأسباني مكاسباً بمقدار 46.70 نقطة ليصل مستوى 8746.10 نقطة، كما ارتفع مؤشرا "أي إي إكس" الهولندي 2.29 نقطة و"داكس" الألماني 82.19 نقطة.// انتهى //21:50ت م0307