عمان 06 ذو الحجة 1440هـ 07 أغسطس 2019 م واسأعلنت 12 دولة مشاركتها بفعاليات النسخة الثانية من دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثانية التي تستضيفها الأردن خلال الفترة 15 إلى 22 سبتمبر المقبل.وأعلنت اللجنة التنفيذية للبطولة مشاركة كل من : المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والعراق واليمن وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن، تتنافس هذه الدول على ألقاب وميداليات 6 ألعاب: هي رفع الأثقال وألعاب القوى وكرة الطاولة وكرة السلة للكراسي المتحركة وكرة الهدف للمكفوفين وبوشيا.وخصصت اللجنة التنفيذية للدورة جلستها الموسعة التي عقدت اليوم في مقر اللجنة البارالمبية في العاصمة الأردنية عمان، للاطلاع على ما أنجز من تحضيرات واستعدادات تضمن تحقيق النجاح المطلوب لاستضافة مثالية.وعبر أعضاء اللجنة عن سعادتهم باكتمال عقد الدول المشاركة من كافة أنحاء غرب آسيا، حيث تلقت اللجنة البارالمبية من خلال اتحاد غرب آسيا البارالمبي قوائم الوفود المشاركة من 12 دولة.// انتهى //21:53ت م0309