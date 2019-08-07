عمان 06 ذو الحجة 1440هـ 07 أغسطس 2019 م واسأدان الاتحاد البرلماني اليوم العمل الإرهابي الذي وقع أمام المعهد القومي للأورام في القاهرة الاثنين الماضي، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.وأكد الاتحاد في بيان صحفي دعمه المطلق وتضامنه المستمر مع مصر في كل ما تبذله من جهود ملموسة لاجتثاث الإرهاب من جذوره.ودعا إلى التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية المحلية والعربية والدولية في التصدي للحركات الإرهابية الناشئة، ووضع حد لانتشارها ووأدها.وناشد الاتحاد المجتمع الدولي وجميع الحكومات والبرلمانات الوطنية والعالمية للعمل معا على نشر وتأصيل قيم التسامح والتعايش، واحترام التعددية والثقافية الفكرية في المجتمعات، ونبذ الإرهاب والعنف والتطرف.وتوجه الاتحاد الى مصر بأصدق وأحر مشاعر العزاء، ولأسر القتلى من المدنيين الأبرياء، داعيا الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وللجرحى والمصابين الشفاء العاجل.// انتهى //22:04ت م0310