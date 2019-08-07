الخرطوم 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واسأكد مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل، وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب السوداني خلال الفترة الانتقالية.وقال ديفيد هيل خلال مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم التي وصلها في وقت سابق اليوم: إن بلاده تركز على مساعدة الشعب السوداني خلال الفترة الانتقالية التي ستنطلق في الأيام المقبلة.وأضاف: خلال زيارتي للسودان سمعت التزامات قوية من كل الأطراف التي التقيت بها لجعل الفترة الانتقالية ناجحة، وأن تكون هناك مسؤولية ومحاسبة، مشيرًا إلى أن أمريكا والمجتمع الدولي يدعمان التحول الديمقراطي في السودان.وبين أن الولايات المتحدة تعمل على مساعدة الشعب السوداني على جعل المرحلة الانتقالية التي تستمر لمدة ثلاث سنوات، تسير بدرجة من الشرعية التي يطلبها الشعب السوداني.// انتهى //22:49ت م0321