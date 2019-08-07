منى 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واسعبر رئيس الرابطة الدولية لمسلمي نيوزيلاندا طاهر نواز عن سعادته في استضافة أسر وذوي ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي في كرايست تشيرش ، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440هـ, مؤكدًا أن هذه الاستضافة الكريمة أسهمت بشكل في تجاوز أسر ذوي الضحايا والمصابين لهذه الأزمة.وقال طاهر نواز في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إن أسر وذوي ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي في نيوزيلاندا يلمسون هذا التعاطف الكبير من المملكة العربية السعودية مهد الإسلام ومهبط الوحي ، مؤكدًا أن دعوتهم ضيوفاً ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لأداء مناسك الحج جاء بشكل حساس وملموس ، وكان له أبلغ الأثر على نفوس الجالية المسلمة في نيوزيلاندا.وأضاف أن هذه الاستضافة ستكون ذكرى تاريخية لن ينساها الشعب النيوزيلاندا عامة والمسلمون خاصة ، وسيحفظون هذا الموقف لحكومة المملكة العربية السعودية، التي لا تألو جهدًا لخدمة الاسلام والمسلمين.// يتبع //22:54ت م0323

وأوضح رئيس الرابطة الدولية لمسلمي نيوزيلاندا أن المسلمين في نيزولاندا يعيشون حياة طيبة ويشهدون ترابطاً غير مسبوق فيما بينهم, كما كسبوا تعاطف الحكومة النيوزيلندية وعامة الشعب النيوزلاندي من جميع أطياف المجتمع والأديان.ولفت النظر إلى أن الحكومة النيوزلندية أجرت مجموعة من اللقاءات مع قادت المراكز الإسلامية للمضي قدماً في سبيل منع حدوث مثل ذلك في المستقبل.وفي إشارة إلى حادثة إطلاق النار على المسجد, قال طاهر نواز : إنها وقعت مثل الصاعقة وكان الخيار الأمثل في هذه الحادثة الصبر والانتظار والمحافظة على هدوء الجالية الإسلامية.من جانبه تحدث تشيرش تاج محمد تامرون أحد الناجين والمصابين من الهجوم الإرهابي على المسجد في مدينة كرايست تشيرش معبرًا عن سعادته الغامرة لاستضافته لأداء مناسك الحج لهذا العام ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين ، وعدها فرصة لم يحلم بها من قبل.وقال إن بعد المسافة وصعوبة الحركة نتيجة الاصابة لا تقابل لذة وسعادة الوقوف في هذه المشاعر المقدسة. وقد أبدت زوجته نسرين تامرون شكرها وامتنانها لحكومة خادم الحرمين الشريفين على إتاحة هذه الفرصة التي خففت عنهم ألم المصاب .// انتهى //22:54ت م0324