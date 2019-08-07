القاهرة 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واسأعلنت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم اعتبار نادي الترجي التونسي بطلا لبطولة دوري أبطال إفريقيا في موسم 2018-2019 بشكل رسمي.وعقدت لجنة انضباط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اجتماعا مهما اليوم في مقر الكاف بالقاهرة، لمناقشة أزمة المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا في نسخته الماضية بين الترجي التونسي والوداد المغربي.وأصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بيانا رسميا مساء اليوم، أعلن خلاله قرارات لجنة الانضباط والتي اعتبرت فريق الوداد المغربي خاسرا مباراة إياب نهائي دوري الأبطال، مع توقيع غرامة مالية عليه بقيمة 20 ألف دولار بسبب الانسحاب من المباراة، بجانب غرامة مالية أخرى قدرها 15 ألف دولار بسبب استخدام جماهيره للألعاب النارية.كما غرم الكاف رئيس النادي الترجي التونسي حمدي المؤدب مبلغ 20 ألف دولار، بسبب سلوكه غير الرياضي تجاه رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد أحمد، وقرر أن يلعب فريق الترجي مباراتين متتاليتين على أرضه ببطولة إفريقيا بدون حضور الجماهير، بسبب الاستخدام المبالغ فيه للأدخنة والشماريخ، ولكن تم تأجيل تنفيذ هذا القرار ما لم يقع أي تجاوز خلال السنة القادمة، بالإضافة إلى تغريم النادي التونسي مبلغ 50 ألف دولار بسبب استخدام جماهيره الألعاب النارية والمقذوفات.//انتهى//23:01ت م0325