سياسي / المبعوث الخاص للرئيس الروسي يلتقي وزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية الزيمبابوي
الأربعاء 1440/12/6 هـ الموافق 2019/08/07 م واس
موسكو 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واس
التقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي لبلدان الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف اليوم، وزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية زيمبابوي سيبوسيسو بوسي مويو ، الذي يزور روسيا حالياً لحضور الاجتماع الثالث اللجنة الحكومية الدولية الروسية الزيمبابوية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني .
وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيانها أن الجانبين ناقشا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات ، وعدداً من القضايا على الساحة الدولية .
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23:29ت م
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