موسكو 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واسالتقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي لبلدان الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف اليوم، وزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية زيمبابوي سيبوسيسو بوسي مويو ، الذي يزور روسيا حالياً لحضور الاجتماع الثالث اللجنة الحكومية الدولية الروسية الزيمبابوية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني .وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيانها أن الجانبين ناقشا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات ، وعدداً من القضايا على الساحة الدولية .// انتهى //23:29ت م0329