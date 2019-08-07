مكة المكرمة 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واسنفذت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار 5,284 جولة على منافذ البيع في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال الفترة من 1 إلى 5 ذو الحجة 1440هـ للتحقق من وفرة السلع والمنتجات، وذلك ضمن خطة الوزارة لموسم حج هذا العام.وشملت الجولات كلاً من: مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والمدينة المنورة، وجدة، والطائف، وتم الوقوف على 4,715 محلاً تجارياً، و 167 محلاً لبيع الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة، و 140 محلاً لبيع وتغيير إطارات المركبات، و121 محطة لبيع الوقود والمنتجات البترولية، و131 مخبراً ومبسطاً تجارياً، و10 سيارات متجولة في المشاعر المقدسة.وأوضحت الجولات الرقابية وفرة في الكميات المعروضة من المواد الغذائية والعصائر والمرطبات والمياه الصحية، وذلك تبعاً للخطة الموسمية المعتمدة لدى الوزارة التي تسعى إلى تحقيق جميع متطلبات واحتياجات ضيوف الرحمن أثناء وجودهم في الأراضي المقدسة وادائهم لمناسك حج هذا العام.// انتهى //23:49ت م0330