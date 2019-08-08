الرياض 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واستعادل المنتخب السعودي مع نظيره البحريني بدون أهداف في اللقاء الذي جمعهما اليوم على على ملعب فرانسو حريري في أربيل العراقية ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة اتحاد غرب آسيا 2019 لكرة القدم .ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى نقطة واحدة ، فيما رفع المنتخب البحريني رصيده إلى إلى 4 نقاط.وسيلتقي الأخضر في الجولة الثالثة والأخيرة للدور الأول مع المنتخب الأردني يوم السبت المقبل.// انتهى //00:29ت م0333