الرياض 06 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 07 أغسطس 2019 م واسوصلت بعثة المنتخب السعودي لكرة الطاولة مساء اليوم إلى نيجيريا للمشاركة في بطولة نيجريا الدولية التي تقام خلال الفترة من 7-2019/8/11 ويشارك في البطولة أكثر من 113 لاعباً ولاعبة يمثلون 30 دولة ( السعودية - الجزائر – النمسا – بلجيكا – بنين – البرازيل – الكونغو – الكاميرون – إيران – لوكسمبورغ – اليونان – الهند - كرواتيتا – غانا – ألمانيا – فرنسا- مصر- جنوب أفريقيا – أسكتلندا – السنغال – سلوفينيا – السويد – تايلاند – نيجريا – رومانيا – إنكلترا – إيطاليا – البرتغال – روسيا – سلوفاكيا ) .وضمت البعثة السعودية اللاعبين / علي الخضراوي و عبدالعزيز بوشليبي ويشرف على المنتخب فنياً المدرب يوسف سيد و إدارياً عبدالعزيز الطاهر .//انتهى //00:32ت م0334