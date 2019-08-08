عام / الصحف السعودية
الخميس 1440/12/7 هـ الموافق 2019/08/08 م واس
الرياض 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
المملكة تعرب عن قلقها إزاء تطورات الأحداث في إقليم جامو وكشمير
المملكة تدين وتستنكر التفجير الإرهابي في كابول
عبدالله بن بندر يتفقد قوات ومقرات الحرس الوطني
النائب العام يستقبل نظيره المصري
النائب العام يتفقد مقرات أعمال الحج في المدينة
وزير الإعلام يقف على سير استعدادات «القطاعات الإعلامية» لموسم الحج
وزير النقل يتفقد مشروعات الوزارة بمكة استعداداً لموسم حج هذا العام
«الحج»: برنامج «الحج»: برنامج «كن عونًا» يقدم خدماته للحجاج بمشاركة 3 آلاف متطوع
رئيس هيئة الأركان العامة يتفقد وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج
مدير المرور يؤكد جاهزية قيادة شؤون المرور في الحج لتنفيذ خططها بالمشاعر
نجاح عملية قلب لحاج سوري بالكي بتقنية التصوير ثلاثي الابعاد
أحد مصابي الحادث الإرهابي في نيوزيلندا : استضافتنا أشبه ما تكون بالعلاج الذي داوى جروحنا
وصول 1000 حاج وحاجة من دولة فلسطين
22 مليون أضحية بمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي منذ تأسيسه
"الجوازات": اكتشاف نحو 300 حالة تزوير في تأشيرات الحج
الفالح يبحث أوضاع سوق النفط مع وزير الطاقة الأميركي
المملكة توقّع أول اتفاقية دولية بشأن اتفاقات التسوية المنبثقة من الوساطة
السفير السويلم يقدم أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة لدى فيتنام
الإمارات والمملكة تدعمان شعب السودان بتوريد 540 ألف طن من القمح
الرئيس الإريتري يستقبل قائد القوات المشتركة
إطلاق أولى الرحلات الدولية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد
جازان تواجه تداعيات الحالة المناخية بتفعيل خطط الحماية والسلامة
إنقاذ كويتية بعد انفلات زورق بلاستيك كانت على متنه بعرض البحر
سفارة المملكة بالقاهرة تدشّن حملة للتبرع بالدم
التحالف: نرفض أي إجراءات تضر بأمن واستقرار عدن
معاناة اللاجئين السوريين.. الهرب من الحرب السورية إلى جحيم اللجوء في تركيا
السودان: تشكيل المجلس السيادي يوم 18 أغسطس الجارى
طائرات النظام السوري تشن غارات بريفي إدلب وحماة
مسؤول صيني يقول هونج كونج تواجه أكبر أزمة منذ العودة للحكم الصيني
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