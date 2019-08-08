الرياض 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:المملكة تعرب عن قلقها إزاء تطورات الأحداث في إقليم جامو وكشميرالمملكة تدين وتستنكر التفجير الإرهابي في كابولعبدالله بن بندر يتفقد قوات ومقرات الحرس الوطنيالنائب العام يستقبل نظيره المصريالنائب العام يتفقد مقرات أعمال الحج في المدينةوزير الإعلام يقف على سير استعدادات «القطاعات الإعلامية» لموسم الحجوزير النقل يتفقد مشروعات الوزارة بمكة استعداداً لموسم حج هذا العام«الحج»: برنامج «الحج»: برنامج «كن عونًا» يقدم خدماته للحجاج بمشاركة 3 آلاف متطوعرئيس هيئة الأركان العامة يتفقد وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحجمدير المرور يؤكد جاهزية قيادة شؤون المرور في الحج لتنفيذ خططها بالمشاعرنجاح عملية قلب لحاج سوري بالكي بتقنية التصوير ثلاثي الابعادأحد مصابي الحادث الإرهابي في نيوزيلندا : استضافتنا أشبه ما تكون بالعلاج الذي داوى جروحناوصول 1000 حاج وحاجة من دولة فلسطين22 مليون أضحية بمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي منذ تأسيسه"الجوازات": اكتشاف نحو 300 حالة تزوير في تأشيرات الحجالفالح يبحث أوضاع سوق النفط مع وزير الطاقة الأميركيالمملكة توقّع أول اتفاقية دولية بشأن اتفاقات التسوية المنبثقة من الوساطةالسفير السويلم يقدم أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة لدى فيتنامالإمارات والمملكة تدعمان شعب السودان بتوريد 540 ألف طن من القمحالرئيس الإريتري يستقبل قائد القوات المشتركةإطلاق أولى الرحلات الدولية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديدجازان تواجه تداعيات الحالة المناخية بتفعيل خطط الحماية والسلامةإنقاذ كويتية بعد انفلات زورق بلاستيك كانت على متنه بعرض البحرسفارة المملكة بالقاهرة تدشّن حملة للتبرع بالدمالتحالف: نرفض أي إجراءات تضر بأمن واستقرار عدنمعاناة اللاجئين السوريين.. الهرب من الحرب السورية إلى جحيم اللجوء في تركياالسودان: تشكيل المجلس السيادي يوم 18 أغسطس الجارىطائرات النظام السوري تشن غارات بريفي إدلب وحماةمسؤول صيني يقول هونج كونج تواجه أكبر أزمة منذ العودة للحكم الصيني// يتبع //06:00ت م0003