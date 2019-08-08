القاهرة 07 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 08 أغسطس 2019 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بتشديد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن المخربين لن يستطيعوا هدم الدولة، وتأكيده أنه لا يوجد إصلاح يقام بالهدم، وأن الدول لا تتقدم بالتدمير أو القتل ولكن بالانضباط والتعليم والعمل البناء والجهد والصبر.ونوّهت الصحف بأن احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري واصل ارتفاعه وبلغ نحو 44.9 مليار دولار في نهاية شهر يوليو الماضي مقارنة بنحو 44.35 مليار دولار في نهاية شهر يونيو بزيادة تقدر بنحو 560 مليون دولار خلال شهر.ولفتت الانتباه إلى أن وزارة الخارجية البريطانية حثت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على وقف خطط التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والسماح للفلسطينيين بالبناء في المنطقة (ج).كما سلطت الضوء على توصل تركيا إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن إقامة مركز عمليات مشترك لإدارة التوترات بين المسلحين الأكراد والقوات التركية في شمال سوريا، وإقامة منطقة عازلة لإبعاد قوات حماية الشعب الكردية عن الحدود التركية.وتناولت صحف مصر في متفرقات أخرى طرد باكستان للدبلوماسيين الهنود واستدعاء بعثتها من نيودلهي، وترشح وزير الدفاع التونسي للانتخابات الرئاسية واستقالته من منصبه، وافتتاح نيكاراجوا سفارة لها في دولة فلسطين، ومقتل وإصابة 159 شخصا في هجوم لطالبان بأفغانستان.// انتهى //09:42ت م0029